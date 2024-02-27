Kütahya'da 121 Adet Sahte 2 Euro İddiası

Kütahya'da bir kişi 2 kişiden satın aldığı 121 adet 2 Euro'nun sahte çıktığını iddia ederek polise başvurdu.

Kütahya'da F.A. isimli şahıs İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne gelerek R.Ç. ve İ.M. isimli şahıslardan toplamda 121 adet 2 Euro'luk madeni para aldığını, paraların sahte olduğunu öğrendiğini belirterek müracaatta bulundu.

Polis ekiplerinin R.Ç. ve İ.M. isimli şahısların Kütahya il merkezi ve Yoncalı Mahallesi'ndeki ikametlerinde eş zamanlı olarak yaptığı aramalarda herhangi bir suç unsuruna rastlanmadı. - KÜTAHYA