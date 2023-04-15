Kütahya'da 118 okul çevresinde 94 okul servis aracı ve 758 şahıs sorgulandı

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğünce il merkezi ve ilçelerinde çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik okul çevreleri ile servis araçları denetim uygulamasında 94 okul servis aracı ve 758 şahıs sorgulandı.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğünce il merkezi ve ilçelerinde çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik okul çevreleri ile servis araçları denetim uygulamasında 94 okul servis aracı ve 758 şahıs sorgulandı.

Konuyla ilgili İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada," Kütahya İl merkezi ve ilçelerinde yapılan, denetim ve uygulamalarda İl merkezinde, 17 okul, 275 şahıs, 24 park, 17 okul servis aracı sorgulanmış, 2 servis aracına cezai işlem uygulanmış, 1 araç trafikten men edilmiştir. 21 umuma açık iş yeri denetlenmiştir. İlçelerde ise, 101 okul, 77 okul servis aracı sorgulanmış, 1 araca cezai işlem uygulanmış, 1 araç trafikten men edilmiştir. 483 şahıs, 33 park ve 62 umuma açık iş yeri denetlenmiştir. İl Merkezi ve ilçelerde toplamda 118 okul çevresi kontrol edilmiş 94 okul servis aracı sorgulanmış, sorgulanan araçlardan 3 araca cezai işlem uygulanmış, 2 araç trafikten men edilmiş, 758 şahıs sorgulanmış, 57 Park ve 83 umuma açık iş yeri denetlenmiş, herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmamıştır" ifadelerine yer verildi. - KÜTAHYA