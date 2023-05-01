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Kütahya'da 113 paket gümrük kaçağı bandrolsüz sigara ele geçirildi

Kütahya'da 113 paket gümrük kaçağı bandrolsüz sigara ele geçirildi

3. Sayfa Haberleri

Kütahya'da Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince durdurulan şahsın üzerinde ve yanında bulunan eşyalarında gerçekleştirilen aramada, 113 paket gümrük kaçağı bandrolsüz sigara ele geçirildi.

Kütahya'da Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince durdurulan şahsın üzerinde ve yanında bulunan eşyalarında gerçekleştirilen aramada, 113 paket gümrük kaçağı bandrolsüz sigara ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar neticesi Adnan Menderes bulvarı üzerinde durumundan şüphelenilerek durdurulan H. S. isimli şahsın üzerinde ve yanında bulunan eşyalarında gerçekleştirilen arama sonucu, 113 paket gümrük kaçağı bandrolsüz sigara ele geçirildi

Gözaltına alınan şahıs hakkında gerekli yasal işlem gerçekleştirildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Kütahya 3. Sayfa Haberler

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