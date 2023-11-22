Kütahya'da 11.32 Gram Bonzai Ele Geçirildi

Kütahya'da Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Çarşı Mahalle Bekçileri tarafından bir şahsın üzerinde 11.32 gram bonzai ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

Kütahya'da Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Çarşı Mahalle Bekçileri tarafından bir şahsın üzerinde 11.32 gram bonzai ele geçirildi.

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Çarşı Mahalle Bekçilerinin Yenidoğan Mahallesi üzerinde şüpheli şahıslar ve araçlar üzerinde yaptıkları kontrollerde Ü.Y. (37) isimli şahıstan, 11.32 gram bonzai ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıs Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edildi. - KÜTAHYA