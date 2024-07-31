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Kütahya'da 10 Kilogram Eroin Ele Geçirildi

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Kütahya'da polis tarafından gerçekleştirilen operasyonda 10 kilogram eroin maddesi ele geçirilirken, olayla alakalı bir kişi gözaltına alındı. Ele geçirilen uyuşturucunun piyasa değeri 25 milyon TL civarında.

Kütahya'da polis tarafından gerçekleştirilen operasyonda 10 kilogram eroin maddesi ele geçirilirken, olayla alakalı bir kişi gözaltına alındı.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu Çevre Yolu üzerinde durdurulan özel araçta, narkotik köpeği 'Thor' ile yapılan aramalarda çuval içerisinde 10 kilogram eroin maddesi ele geçirildi. Ö.Ç. (36) isimli şüpheli şahıs ise adli makamlara çıkartılmak üzere gözaltına alındı.

Ele geçirilen uyuşturucunun piyasa değerinin 25 milyon TL civarında olduğu belirtildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kütahya Narkotik Suçlar Güvenlik Uyuşturucu Gözaltı Operasyon 3.Sayfa Güncel Haberler

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