Kütahya'da 10 Kilogram Eroin Ele Geçirildi

Kütahya'da polis tarafından gerçekleştirilen operasyonda 10 kilogram eroin maddesi ele geçirilirken, olayla alakalı bir kişi gözaltına alındı.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu Çevre Yolu üzerinde durdurulan özel araçta, narkotik köpeği 'Thor' ile yapılan aramalarda çuval içerisinde 10 kilogram eroin maddesi ele geçirildi. Ö.Ç. (36) isimli şüpheli şahıs ise adli makamlara çıkartılmak üzere gözaltına alındı.

Ele geçirilen uyuşturucunun piyasa değerinin 25 milyon TL civarında olduğu belirtildi. - KÜTAHYA