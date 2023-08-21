Kütahya'da 0.53 gram metamfetamin ele geçirildi
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Kütahya'da polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda bir şahsın üzerinde 0.53 gram metamfetamin bulundu. Şahıs gözaltına alındı.
Kütahya'da polis ekiplerince bir şahsın üzerinde 0.53 gram metamfetamin ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Resmi Ekipler Amirliğine bağlı ekip tarafından Vefa Mahallesi Sardunya Sokak önünde şüpheli şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda R.A. (24) isimli şahsın üst yoklamasında 0.53 gram metamfetamin ele geçirildi.
Gözaltına alınan şahıs gerekli işlemler için Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edildi. - KÜTAHYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa