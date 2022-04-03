Kütahya-Balıkesir sınırında orman yangını - Haberler

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Kütahya-Balıkesir sınırında orman yangını

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kütahya-Balıkesir sınırında orman yangınıKÜTAHYA Balıkesir'in Sındırgı ilçesi ile Kütahya'nın Simav ilçesi sınırında çıkan orman yangını söndürüldü.

Kütahya-Balıkesir sınırında orman yangını

KÜTAHYA Balıkesir'in Sındırgı ilçesi ile Kütahya'nın Simav ilçesi sınırında çıkan orman yangını söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, öğle saatlerinde Balıkesir'in Sındırgı ilçesine bağlı Pelitören köyün yakınlarında orman yangını çıktı. Yangın, rüzgarında etkisi ile Kütahya'nın Simav ilçesine bağlı Kızılcık köyünün ormanlarına sıçradı. Bölgeye Kütahya'ya ve Balıkesir'den çok sayıda arazöz ve yangın söndürme ekibi sevk edildi. Yaklaşık 10 hektarlık ormanlık alanda etkili olan yangın, ekiplerin ve vatandaşların 3 saatlik çalışma sonucu yangın kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Kütahya-Balıkesir sınırında orman yangını

Kütahya-Balıkesir sınırında orman yangını

Kütahya-Balıkesir sınırında orman yangını

İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Efe - 3. Sayfa

3. Sayfa, Haberler

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