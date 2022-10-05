Son dakika yerel: Tavşanlı'da trafik kazası: 1 yaralı 3. Sayfa Haberleri Son dakika haberlerine göre - Tavşanlı'da trafik kazası: 1 yaralı Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde 2 aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. - Tavşanlı'da trafik kazası: 1 yaralı KÜTAHYA - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde 2 aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kaza, Tavşanlı Kütahya karayolu Çukurköy Sanayi Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Tavşanlı'dan Kütahya istikametine gitmekte olan Bekir B. İdaresindeki 43 KP 177 plakalı minibüs ile Arife Y. idaresindeki 43 YD 644 plakalı otomobil Çukurköy Sanayi kavşağında çarpıştı. Kazada, sürücü Arife Y. yaralandı. Yaralı, 112 Acil Servisi ekipleri tarafından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. 3. Sayfa Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Tuna İşleyen Tavşanlı Kütahya 3. Sayfa Yerel Haberler Son Dakika

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Son dakika yerel: Tavşanlı'da trafik kazası: 1 yaralı - Haberler

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