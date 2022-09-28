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Kütahya 3. sayfa haberleri... Tavşanlı'da trafik kazası: 1 yaralı

3. Sayfa Haberleri

Kütahya 3. sayfa haberleri... Tavşanlı'da trafik kazası: 1 yaralı

Kütahya 3. sayfa haberi... Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde seyir halindeki otomobilin yoldan çıkarak takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde seyir halindeki otomobilin yoldan çıkarak takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Tavşanlı İlçesi Harmancık Karayolu Sorkun mevkiinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Tavşanlı'dan Harmancık istikametine gitmekte olan E.S. yönetimindeki 16 J 3031 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.

Kazada, sürücü E.S. yaralandı. Yaralı sürücü 112 Acil Servis ile Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine sevk edildi. Polis, kaza ile ilgili soruşturmasını sürdürüyor. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Tavşanlı Kütahya 3. Sayfa Haberler

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