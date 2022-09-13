Kütahya 3. sayfa haberleri | Kütahya'da talaş yüklü tır devrildi: 1 yaralı 3. Sayfa Haberleri Kütahya haber... Kütahya-Eskişehir Karayolunun Ilıca köprülü Kavşağı'nda devrilen bir talaş yüklü bir tır yüzünden, trafik akışının bir bölümünde kilometrelerce kuyruk oluştu. Kütahya- Eskişehir Karayolunun Ilıca köprülü Kavşağı'nda devrilen bir talaş yüklü bir tır yüzünden, trafik akışının bir bölümünde kilometrelerce kuyruk oluştu. Edinilen bilgiye göre, Kütahya istikametinden Eskişehir'e doğru seyir halinde olan talaş yüklü 42 KH 068 plakalı tır, Ilıca kavşağında bulunan üst geçidin altında devrildi. Kazada ismi açıklanmayan tır sürücüsü yaralandı. Bölge Trafik ekipleri, Karayollarının temizlediği kapanan yolu tekrar trafiğe açtı. - KÜTAHYA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Eskişehir Kütahya 3. Sayfa Haberler

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