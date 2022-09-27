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Kütahya 3. sayfa haberleri... Kütahya'da öğretmen ve annelere uyuşturucu eğitimi

3. Sayfa Haberleri

Kütahya 3. sayfa haberleri... Kütahya'da öğretmen ve annelere uyuşturucu eğitimi

Kütahya haberlerine göre Kütahya'da aileleri ve öğretmenleri uyuşturucuyla mücadele konusunda bilinçlendirmek, bilgilendirmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla "En Narkotik Polisi Anne" projesi çerçevesinde 65 anne ve anne adayına eğitim verildi.

Kütahya'da aileleri ve öğretmenleri uyuşturucuyla mücadele konusunda bilinçlendirmek, bilgilendirmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla "En Narkotik Polisi Anne" projesi çerçevesinde 65 anne ve anne adayına eğitim verildi.

Kütahya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Türkiye Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi (TUBİM) Büro Amirliği görevlilerince Kırklar Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi toplantı salonunda velilere ve okul öğretmenlerine yönelik 17 anne ve anne adayı olmak üzere toplamda 29 kişiye, Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi toplantı salonunda velilere ve okul öğretmenlerine yönelik 30 anne ve anne adayı olmak üzere toplamda 36 kişiye eğitim verildi. Ayrıca "En İyi Narkotik Polisi Anne" sunumu yapıldı, "İki Ekmek " isimli kısa filmi izlettirildi, "UYUMA " uygulaması tanıtımı gerçekleştirildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Narkotik Kütahya 3. Sayfa Haberler

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