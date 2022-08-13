Haber : Kütahya 3. sayfa haberleri... Kütahya'da Motosikletli Polis Timlerince iki şahsın üzerinde uyuşturucu ele geçirildi - Haberler

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Kütahya 3. sayfa haberleri... Kütahya'da Motosikletli Polis Timlerince iki şahsın üzerinde uyuşturucu ele geçirildi

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Kütahya 3. sayfa haberleri... Kütahya'da Motosikletli Polis Timlerince iki şahsın üzerinde uyuşturucu ele geçirildi

Edinilen Kütahya gelişmesine göre Kütahya'da Motosikletli Polis Timlerince iki ayrı şahsın yapılan üst aramasında toplam 24,99 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Kütahya'da Motosikletli Polis Timlerince iki ayrı şahsın yapılan üst aramasında toplam 24,99 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Polis Timlerince Paşam Sultan Mahallesinde yapılan çalışmalarda, V.D. (31) isimli şahsın yapılan üst aramasında, 19,12 gram metamfetamin maddesi, F.A. (25) isimli şahsın yapılan üst aramasında ise, 5,87 gram metamfetamin ve 1 adet payp ele geçirildi.

Gözaltına alınan iki şahıs gerekli işlemler için Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi. - KÜTAHYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Münir Karaloğlu Kütahya 3. Sayfa Haberler

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