Kütahya 3. sayfa haberi... Tavşanlı'da çatı yangını 3. Sayfa Haberleri Edinilen Kütahya haberine göre Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde 2 katlı bir evin çatısında çıkan yangın korkuttu. Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde 2 katlı bir evin çatısında çıkan yangın korkuttu. Edinilen bilgiye göre, Tavşanlı ilçesi Çukurköy Mahallesi Şehit İsmail Düzgün Caddesinde bulunan R.K.'ye ait 2 katlı bir evin çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede yayılırken ev sahibinin haber vermesi ile Tavşanlı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bağlı ekipler kısa sürede olay yerine geldi. 2 itfaiye aracının müdahale ettiği yangın kontrol altına alınarak kısa sürede söndürüldü. Yangında maddi hasar oluşurken polis yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlattı. - KÜTAHYA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Tavşanlı Kütahya 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Kütahya 3. sayfa haberi... Tavşanlı'da çatı yangını - Haberler

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