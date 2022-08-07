Kütahya 3. sayfa haberi... Kütahya'da kayıp Alzheimer hastası kadını arama çalışmaları sürüyor - Haberler

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Kütahya 3. sayfa haberi... Kütahya'da kayıp Alzheimer hastası kadını arama çalışmaları sürüyor

Kütahya 3. sayfa haberi... Kütahya'da kayıp Alzheimer hastası kadını arama çalışmaları sürüyor

Kütahya haberler... Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde iki gün önce öğle saatlerinde evden ayrılan ve bir daha haber alınamayan Alzheimer hastası kadını arama çalışmaları sürüyor.

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Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde iki gün önce öğle saatlerinde evden ayrılan ve bir daha haber alınamayan Alzheimer hastası kadını arama çalışmaları sürüyor.

Kamile Duman'ı (65) bulmak için AFAD, polis ve Jandarma Arama Kurtarma ekiplerinin ilçe genelinde başlattığı arama çalışmalarına ilçe halkı da destek veriyor. Dronun da kullanıldığı arama çalışmalarında şu ana kadar henüz yaşlı kadının izine rastlanmaması ise yakınlarını endişelendiriyor. Kayıp yaşlı kadınının yeğeni Ömer Saraç, arama çalışmalarına katılan AFAD, polis ve Jandarma Arama Kurtarma ekipleri ile ilçe halkına teşekkür etti. - KÜTAHYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Altıntaş Kütahya AFAD 3. Sayfa Haberler

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