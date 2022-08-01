Kütahya 3. sayfa haberi: Kütahya'da bir şahsın üzerinde ruhsatsız tabanca ele geçirildi Kütahya 3. sayfa haberi: Kütahya'da Motosikletli Polis Timlerince bir araçta ve şahsın üst aramasında 1 ruhsatsız tabanca ve 7 fişek ele geçirildi. Kütahya'da Motosikletli Polis Timlerince bir araçta ve şahsın üst aramasında 1 ruhsatsız tabanca ve 7 fişek ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Polis Timlerince Maruf Mahallesi Hürriyet Caddesi üzerinde yapılan çalışmalarda, S.B. (42) isimli şahsın sevk idaresindeki araçta ve şahsın üst aramasında, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 7 fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs gerekli işlemler için Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi. - KÜTAHYA İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Kütahya 3. Sayfa Haberler

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