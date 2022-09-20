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Kütahya 3. sayfa haberi | Kütahya'da bekçiler bir şahsın üzerinde afyon sakızı ele geçirdi

3. Sayfa Haberleri

Kütahya 3. sayfa haberi | Kütahya'da bekçiler bir şahsın üzerinde afyon sakızı ele geçirdi

Kütahya 3. sayfa haberi: Kütahya'da Çarşı ve Mahalle Bekçileri tarafından bir şahsın üzerinde 2.39 gram afyon sakızı olduğu değerlendirilen narkotik madde ele geçirildi.

Kütahya'da Çarşı ve Mahalle Bekçileri tarafından bir şahsın üzerinde 2.39 gram afyon sakızı olduğu değerlendirilen narkotik madde ele geçirildi.

Çarşı ve Mahalle Bekçilerince Fuatpaşa Mahallesinde M.Ç. (22) isimli şahıstan şeffaf poşete sarılı 2.39 gram afyon sakızı olduğu değerlendirilen narkotik madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıs Şehit Mehmet Kartal Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Narkotik Kütahya 3. Sayfa Haberler

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