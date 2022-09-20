Kütahya 3. sayfa haberi | Kütahya'da bekçiler bir şahsın üzerinde afyon sakızı ele geçirdi 3. Sayfa Haberleri Kütahya 3. sayfa haberi: Kütahya'da Çarşı ve Mahalle Bekçileri tarafından bir şahsın üzerinde 2.39 gram afyon sakızı olduğu değerlendirilen narkotik madde ele geçirildi. Kütahya'da Çarşı ve Mahalle Bekçileri tarafından bir şahsın üzerinde 2.39 gram afyon sakızı olduğu değerlendirilen narkotik madde ele geçirildi. Çarşı ve Mahalle Bekçilerince Fuatpaşa Mahallesinde M.Ç. (22) isimli şahıstan şeffaf poşete sarılı 2.39 gram afyon sakızı olduğu değerlendirilen narkotik madde ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs Şehit Mehmet Kartal Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi. - KÜTAHYA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Narkotik Kütahya 3. Sayfa Haberler

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