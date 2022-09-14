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Kütahya 3. sayfa haberi... Kütahya'da 106 şahsın ve 37 aracın GBT kontrolü ve denetimi yapıldı

3. Sayfa Haberleri

Kütahya 3. sayfa haberi... Kütahya'da 106 şahsın ve 37 aracın GBT kontrolü ve denetimi yapıldı

Gelen Kütahya haberlerine göre Kütahya'da Asayiş Şube Müdürlüğünce gerçekleştirilen "Dar bölge" asayiş uygulamalarında 106 şahsın ve 37 aracın GBT kontrolü ve denetimi yapılırken, aranan 1 kişi yakalandı, 1,3 gram esrar ele geçirildi.

Kütahya'da Asayiş Şube Müdürlüğünce gerçekleştirilen "Dar bölge" asayiş uygulamalarında 106 şahsın ve 37 aracın GBT kontrolü ve denetimi yapılırken, aranan 1 kişi yakalandı, 1,3 gram esrar ele geçirildi.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü resmi ekipleri Yaya Devriye ekipleri ile birlikte Bahçelievler Mahallesi Hasan Polatkan Caddesi, Ahmet Derin Caddesi, Menderes Caddesi üzerinde eş zamanlı olarak 4 noktada şüpheli araç ve şahıslar üzerinde yapılan "Dar Alan" uygulamasında, 106 şahsın ve 37 aracın GBT kontrolü ve denetimi yapıldı. Aranan 1 şahıs yakalandı. 11 Ticari Araç incelendi, 1,3 gram esrar ele geçirildi. 1 adet sigortasız ve muayenesiz araç trafikten men edildi. 3 adet kesici alet ele geçirildi, 3 şahsa idari işlem yapıldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kütahya 3. Sayfa Haberler

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