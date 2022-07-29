Kütahya 3. sayfa haberi... Emet'te 22 kök Hint keneviri ele geçirildi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kütahya 3. sayfa haberi... Emet'te 22 kök Hint keneviri ele geçirildi

Kütahya 3. sayfa haberi... Emet'te 22 kök Hint keneviri ele geçirildi

Kütahya haberleri: Kütahya'nın Emet ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda bir evin bahçesinde 22 kök Hint keneviri ele geçirildi.

 - Güncelleme:

Kütahya'nın Emet ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda bir evin bahçesinde 22 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde yapılan istihbarat ve saha çalışmalarında ilçede bir evin bahçesinde ekili halde Hint keneviri olduğu tespit edildi. Söz konusu eve yapılan operasyonda bahçede toprağa ve saksıya ekili toplam 22 kök Hint keneviri ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs hakkında adli işlem başlatılırken, ele geçirilen kenevirler imha edildi. - KÜTAHYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Hisarcık Kütahya Emet 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title