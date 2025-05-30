Kuşadası ve Söke'de Ruhsatsız Silah Operasyonu

Aydın'ın Kuşadası ve Söke ilçelerinde jandarma ekipleri tarafından yapılan devriyelerde ruhsatsız av tüfekleri ve tabanca ele geçirildi.

Kuşadası ve Söke İlçe Jandarma Komutanlıkları tarafından Kuşadası ilçesi Güzelçamlı Mahallesi'nde ve Söke ilçesi Güzeltepe Mahallesi'nde gerçekleştirilen devriyelerde, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet tabanca, 12 adet fişek ele geçirildi. Yakalanan 2 şüpheli hakkında adli sürecin devam ettiği öğrenildi. - AYDIN