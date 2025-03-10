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Kuşadası-Söke Yolunda Trafik Kazası: Bir Yaralı

Kuşadası-Söke Yolunda Trafik Kazası: Bir Yaralı
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Kuşadası-Söke yolunda meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı. Yaylaköy mevkiinde iki aracın çarpışması sonucu kadın sürücü yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Kuşadası-Söke yolunda meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Yaylaköy mevkiinde gerçekleşen kazada, H.A. yönetimindeki 09 BT 088 plakalı araç ile 34 GCK 140 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 34 GCK 140 plakalı araç kontrolden çıkarak refüje çıktı. Kazanın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 34 GCK 140 plakalı aracın kadın sürücüsü yaralanırken, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Söke Fehime Faik Hoca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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