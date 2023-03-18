Kuşadası polisi hırsızlara suçüstü yaptı

Kuşadası'nda devriye polis ekipleri, bir inşaattan demirleri çalan hırsızları suçüstü yaptı.

Kuşadası'nda devriye polis ekipleri, bir inşaattan demirleri çalan hırsızları suçüstü yaptı. Gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Devriye Ekipler Amirliği'ne bağlı polisler, sokaklarda hırsızları göz açtırmıyor. Kadınlar Denizi Mahallesi'nde rutin devriye görevini sürdüren polisler bir inşaattan demirleri götüren 3 şüpheliyi gördü. Polisleri gören 3 kişi bir anda kaçmaya başladı. Diğer devriye gezen polis ekiplerinin yardımı ile 3 hırsız kıskıvrak yakalandı. Yapılan sorgulamada şüphelilerin A.B., A.K. ve A.Ç., olduğu tespit edildi.

Şüphelilerden A.Ç.'nin hırsızlık suçundan arandığı ve toplamda 19 yıl 6 ay 23 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi. Yapılan sorgulamanın ardından adliyeye sevk edilen hırsız tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN