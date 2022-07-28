Kuşadası'ndaki uyuşturucu tacirleri narkotik köpeği Honaz'a takıldı - Haberler

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Kuşadası'ndaki uyuşturucu tacirleri narkotik köpeği Honaz'a takıldı

Kuşadası'ndaki uyuşturucu tacirleri narkotik köpeği Honaz'a takıldı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda narkotik köpeği Honaz'ın tepki vermesiyle araçta uyuşturucu madde bulundu.

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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda narkotik köpeği Honaz'ın tepki vermesiyle araçta uyuşturucu madde bulundu. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan iki kişiden biri mahkemece tutuklanırken diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri yaptıkları başarılı operasyonlara bir yenisini daha ekledi. Edinilen bilgiye göre, aldıkları bir istihbaratı değerlendiren narkotik ekipleri Kuştur uygulama noktasında şüpheli otomobili durdurdu. Otomobildeki 2 kişiyi araçtan indiren ekipler, narkotik köpeği Honaz eşliğinde otomobilde arama gerçekleştirdi. Yapılan aramalarda Honaz'ın sağ ön yolcu koltuğunun başlık kısmına tepki vermesi üzerine koltuk başlığına gizlenmiş 32 gram metamfetamin olarak tabir edilen uyuşturucu madde ele geçirildi. Yapılan sorgulamalarında isimlerinin F.G. ve C.N. olduğu tespit edilen şüpheli şahıslar gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden F.G. tutuklanarak ceazevine gönderilirken, C.N. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kuşadası Narkotik Honaz 3. Sayfa Haberler

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