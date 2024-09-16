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Kuşadası'nda Yüzerek Yunanistan'a Geçmeye Çalışan Düzensiz Göçmen Yakalandı

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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, yüzerek Yunanistan'a geçmeye çalışan bir düzensiz göçmen, sahil güvenlik ekipleri tarafından yakalandı ve İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yüzerek Yunanistan'a geçmeye çalışan düzensiz göçmen sahil güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında görevli Sahil Güvenlik Botu (TCSG-909) tarafından tespit edilen 1 düzensiz göçmen yüzerek Yunanistan'a geçmeye çalışırken yakalandı. Yakalanan düzensiz göçmen karaya çıkarılırken, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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