Üye Girişi
Haberler

Kuşadası'nda Yunanistan tarafından geri itilen 28 düzensiz göçmen kurtarıldı

Kuşadası'nda Yunanistan tarafından geri itilen 28 düzensiz göçmen kurtarıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında Yunanistan tarafından Türk karasularına geri itilen 7'si çocuk 28 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Kurtarılan göçmenler, gerekli işlemlerin ardından Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında Yunanistan tarafından geri itilen 7'si çocuk 28 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Yunanistan tarafından Türk karasularına geri itilen düzensiz göçmenlerin kurtarılmasına yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri Kuşadası ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisine ulaştı. Bunun üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Gemisi ve Sahil Güvenlik Botu bölgeye sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 7'si çocuk 28 düzensiz göçmeni kurtardı. Kurtarılan göçmenler gerekli işlemlerin ardından Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Ünlü isimlere yasa dışı bahis operasyonu! Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç gözaltında

Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç gözaltına alındı

 Adliyeye sevk edilen Serdar Ortaç'ın ayakta durmakta güçlük çektiği dikkatlerden kaçmadı

Adliyeye sevk edilirken tüm gözler ünlü sanatçıya kilitlendi

 Bakan Tunç'tan ünlü isimlerin gözaltına alındığı yasa dışı bahis soruşturmasıyla ilgili ilk açıklama

Bakan Tunç'tan ünlü isimlerin gözaltına alındığı soruşturmayla ilgili ilk açıklama
6 il için deprem uyarısı

Faylarda stres birikti! 6 il için deprem uyarısı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

MASTERCHEF TANTUNİ TARİFİ! Tantuni nasıl yapılır, Tantuni malzemeleri neler? 2025 Brüt-Net asgari ücret ne kadar olacak? Ocak ayı asgari ücret zammı ne olur? Barbaros Şansal gözaltına mı alındı? Barbaros Şansal neden gözaltına alındı? Ergin Ataman sağlık durumu nasıl? Ergin Ataman'ın hastalığı nedir? Memur ve memur emeklisi maaşı ne kadar olacak? 4 aylık enflasyon farkı yüzde kaç oldu? 2025 memur ve emekli zammı ne kadar olacak? Alexsa kimdir, gözaltına mı alındı? Alexander Menshikov neden gözaltına alındı? İbrahim Yılmaz gözaltına mı alındı? İbrahim Yılmaz olayı nedir? Muzaffer Zorbey Erkoçkar kimdir, ne iş yapıyor? Muzaffer Zorbey Erkoçkar neden gözaltına alındı? Sefa Caner Sarıçam kimdir? Sefa Caner neden gözaltına alındı? (arabamanya) Esma Sözen kimdir, gözaltına mı alındı? Esma Sözen neden gözaltına alındı? İbrahim Yılmaz kimdir? İbrahim Yılmaz kaç yaşında, nereli? İbrahim Yılmaz'ın hayatı ve kariyeri...
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.