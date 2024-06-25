Kuşadası'nda Yunan unsurları tarafından geri itilen göçmenler kurtarıldı
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Yunan unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen lastik bottaki 21 düzensiz göçmen Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Yunan unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen lastik bottaki 21 düzensiz göçmen Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre, Kuşadası ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (KB-108) tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 21 düzensiz göçmen (beraberinde 15 çocuk) kurtarıldı. Kurtarılan düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü2ne gönderildi. - AYDIN