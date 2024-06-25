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Kuşadası'nda yelken kanat sporu yapan paraşütçü kurtarıldı

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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yelken kanat sporu yapan bir paraşütçü, düşmesi sonucu mahsur kaldığı yerden UMKE ve AFAD ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye sevk edildi.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, yelken kanat sporu yaparken düşen paraşütçü mahsur kaldığı yerden UMKE ve AFAD ekiplerince kurtarılarak ambulans helikopterle hastaneye sevk edildi.

Olay, Kuşadası ilçesi Güzelçamlı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 55 yaşındaki Y.Y. yelken kanat sporu yaptığı esnada esen ters rüzgar sebebiyle dağlık alana düştü. Düştüğü alanda mahsur kalan ve yaralanan paraşütçü için bölgeye jandarma, UMKE ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, yaralı paraşütçüyü mahsur kaldığı yerden kurtardı. Dağlık bölge olması ve karadan ulaşımın zor olması sebebiyle İzmir İl Sağlık Müdürlüğü'nden ambulans helikopter istendi. Kısa sürede olay yerine gelen ambulans helikoptere sevk edilen yaralı Y.Y., helikopter ile ADÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralı paraşütçünün hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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