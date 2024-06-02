Kuşadası'nda Yalnız Yaşayan Şahsın Ölümü Kötü Kokularla Ortaya Çıktı

Komşuluk ilişkileirnin her geçen gün yok olduğu ülkemizde, olarca ailenin yaşadığı apartmanlarda, yalnız yaşayan komşuların ölümü çevreye yayılan kötü kokularla öğrenilmeye başlandı. Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yaşadığı ikamette yalnız olan bir şahsın ölümü yine çevreye yayılan kötü kokularla ortaya çıktı. Yaklaşık bir hafta önce öldüğü tahmin eilen erkek şahsın cesedi, ne zaman ve neden öldüğünün belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yalnız yaşayan Haluk Aytar'ın (67) dairesinden kötü kokular yayılınca komşuları polise haber verdi. Çilingirle girilen evde Aytar'ın cesedi bulundu.

Olay bugün Camikebir Mahallesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Haluk Aytar'ın yalnız yaşadığı dairesinden kötü koku yayılması üzerine apartman sakinleri polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, çilingir yardımıyla girdikleri evde, Aytar'ın cansız bedeniyle karşılaştı. Görevlilerin ağır koku nedeniyle maske ile görev yapabildiği evden şahsın cesedi yine maskeli ekiplerle çıkarıldı.

Yaklaşık 1 hafta önce öldüğü değerlendirilen Aytar'ın cesedi yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AYDIN