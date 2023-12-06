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Kuşadası'nda Yağmurlu Havada Kaza: Bir Çocuk Yaralandı

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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, bir çocuğu altına alarak karşıya sürükledi. Kaza sonucunda çocuk yaralandı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, orta refüjde karşıya geçmek için bekleyen bir çocuğu altına alarak karşı tarafa sürükledi. Hızını alamayan araç, diğer yönden gelen otomobil, park halindeki motor ve bir evin girişindeki demir kapıya çarptırktan sonra durabildi.

Kaza akşam saatlerinde Türkmen Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Candan Tarhan Bulvarı'nda ilerlemekte olan 09 H 3643 plakalı otomobilin sürücüsü yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, orta refüjde bekleyen bir çocuğu altına alarak karşıya sürükledi. Hızını alamayan araç, diğer yönden gelen otomobil, park halindeki motor ve bir evin girişindeki demir kapıya çarptıktan sonra durabildi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk, sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolden sonra ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kuşadası Aydın Trafik Kazaları 3. Sayfa Güncel Haberler

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