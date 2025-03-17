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Kuşadası'nda Virajda Takla Atan Otomobilde 2 Yaralı

Kuşadası'nda Virajda Takla Atan Otomobilde 2 Yaralı
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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde aşırı hız nedeniyle virajı alamayan otomobil takla attı. Kazada sürücü yara almadan kurtulurken, eşi ve kızı hafif yaralandı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde virajı alamayan otomobil takla atarken, kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 16.00 sıralarında Kuşadası-Selçuk Karayolunun 2'nci kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Manisa'nın Salihli ilçesinden Aydın'ın Kuşadası ilçesine gelen Feyzi K. idaresindeki 45 AAS 654 plakalı otomobil, dönüş yolunda seyir halindeyken iddiaya göre aşırı hız nedeniyle virajı alamayarak takla attı. Kazayı yara almadan atlatan sürücü Feyzi K. çevredekilerin yardımı ile eşi Gülçin K. ve kızı Ayşegül K.'yi sıkıştıkları yerden çıkarttı. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada hafif yaralanan anne ve kızı sağlık ekipleri tarafından ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kullanılmaz hale gelen otomobil ise çekici yardımıyla otoparka götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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