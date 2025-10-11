Haberler

Kuşadası'nda Uyuşturucu Yetiştiren 2 Şüpheli Yakalandı

Kuşadası'nda Uyuşturucu Yetiştiren 2 Şüpheli Yakalandı
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda uyuşturucu yetiştiren 2 şüpheli yakalandı. Şahısların arazisinde esrar üretimine yönelik ekipmanlar ve kenevir bitkileri ele geçirildi.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde uyuşturucu yetiştirmek amacıyla sistem kuran 2 şüpheli, jandarma ekiplerince yapılan operasyonla yakalandı.

Aydin İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu üretimi, kullanımı ve ticaretine yönelik operasyon gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye ekipler, 2 şüphelinin Davutlar Mahallesi'nde iklimlendirme yöntemi ile esrar yetiştirdiğini tespit etti. Operasyon için düğmeye basan ekipler, şahısların kullandığı arazi ve eklentilerinde Söke Köpek Timi ile arama gerçekleştirdi. Yapılan aramada 45 kök kenevir bitkisi, 90 gram kubar esrar, 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 adet hassas terazi, 2 adet öğütücü aparatı, 2 adet av tüfeği, 2 adet termal çadır, 2 adet havalandırma makinası, 4 metre havalandırma borusu, 3 adet led ışık ve 2 adet cep telefonu ele geçirildi. Yakalanan 2 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatılırken, şahıslar ifadelerinin alınmasının ardından Cumhuriyet Savcılığı'na sevk edilmek üzere gözaltına alındı. Konuyla ilgili adli süreç devam ediyor. - AYDIN

