Kuşadası'nda Uyuşturucu ve Silah Operasyonu: 2 Şüpheli Gözaltına Alındı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde jandarma ekiplerince durdurulan 2 şüphelinin üzerinden uyuşturucu ve silah ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, devriye faaliyetleri esnasında durumundan şüphelendikleri 2 kişiyi durdurdu. Şüpheli K.E.'nin üzerinde yapılan aramada 1 adet tabanca ve tabancaya ait şarjör ile bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüpheli M.A.'nın üzerinde yapılan aramada ise 1 adet tabanca ve şarjörü, 3 adet fişek ve bir miktar esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı. - AYDIN