Kuşadası'nda Uyuşturucu Satıcısı Yakalandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde uyuşturucu madde satışı yaptığı tespit edilen bir şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı. Şahsın ikametinde ve aracında yapılan aramalarda uyuşturucu madde ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde uyuşturucu madde satışı yaptığı tespit edilen şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı.

Kuşadası ilçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından ilçe genelinde uyuşturucu ile etkin ve kararlı mücadele çerçevesinde S.K. isimli şahsın uyuşturucu madde ticareti yaptığının tespit edilmesi üzerine şahıs fiziki takibe alınarak Cumhuriyet Mahallesi ara sokaklarında yakalandı. Şahsın Ege Mahallesi'nde bulunan ikametinde ve aracında yapılan aramalarda 47.50 gram metamfetamin, 1 adet 7,65 mm çapında ruhsatsız tabanca- bu tabancaya ait 1 adet şarjör ve 3 adet 7x65mm çaplı dolu fişek, 0,74 gram esrar maddesi ele geçirildi. S.K. isimli şahıs hakkında adli makamlara sevk edilmek üzere gerekli yasal işlemlere başlanıldığı öğrenildi. - AYDIN