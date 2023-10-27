Kuşadası'nda uyuşturucu operasyonunda tutuklama

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 2 farklı ikamette yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilirken, gözaltına alınan bir şüpheli şahıs çıkartıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde imal ve ticaretini yapan şahsa yönelik koordineli çalışmada; T.M.K. isimli şüphelinin 2 farklı mahallede bulunan ikametlerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda ev ve eklentilerinde yapılan aramalar çerçevesinde 268 gram kubar esrar, 33 adet sentetik hap, 2 bin 200 adet uyuşturucu paketleme ve satışında kullanılacağı değerlendirilen kilitli poşet ile 1 adet cep telefonu ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli şahıs jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkartıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN