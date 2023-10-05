Kuşadası'nda Uyuşturucu Operasyonu: Şüpheli Tutuklandı

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, jandarmanın evine düzenlediği operasyonda uyuşturucuyla yakalanan şüpheli, tutuklandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından uyuşturucu madde imal ve ticaretini yapan şüphelilere yönelik koordineli çalışma başlatıldı. Bu kapsamda, Kuşadası'nın Karaova Mahallesi'nde yaşayan M.Ü.'nün evi ve eklentilerine dün operasyon düzenlendi. Evde yapılan aramada 220 gram skunk, 10 gram toz esrar, 60 gram metamfetamin, 53 kök Hint keneviri, 12 ecstasy hap, hassas terazi, esrar öğütmede 1, uyuşturucu içmekte kullanılan 2 aparat, seri numarası silinmiş tabanca ve 46 mermi ve 3 litre sahte içki ele geçirildi. M.Ü., gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.Ü., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.