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Kuşadası'nda Uyuşturucu Operasyonu: Şüpheli Gözaltına Alındı

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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yapılan operasyonda şüphe üzerine durdurulan araçta uyuşturucu ele geçirildi. Sürücü gözaltına alınırken, ehliyetine el konuldu.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde şüphe üzerine durdurulan araçta uyuşturucu ele geçirilirken, gözaltına alınan sürücünün ehliyetine de el koyuldu.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü koordinesinde Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik çalışma gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre Kuşadası ilçesi Güzelçamlı Mahallesi sahil hattında ekipler, şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Araç sürücüsü D.B. isimli şüpheli şahsın bulunduğu araçta yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Şüphelinin sağlık kurumunda yapılan testinde ise uyuşturucu madde kullandığı tespit edildi. Yakalanarak gözaltına alınan ve uyuşturucu madde etkisinde araç kullandığı tespit edilen D.B.'nin ehliyetine 5 yıl süreyle el konuldu. Ayrıca 34 bin 746 TL idari para cezası uygulandı, araç ise yediemin otoparkına teslim edildi. Şüpheli hakkında başlatılan adli ve idari süreç devam ediyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kuşadası Aydın Ceza Uyuşturucu Gözaltı Trafik 3.Sayfa Güncel Haberler

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