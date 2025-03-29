Kuşadası'nda Uyuşturucu Operasyonu: Miktarları Belirlenemeyen Uyuşturucu Maddeler Ele Geçirildi

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde jandarma ekipleri tarafından uyuşturucuyla mücadele kapsamında gerçekleştirilen çalışmalarda muhtelif miktarda uyuşturucu madde ile uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Aydın'da jandarma ekipleri uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü koordinesinde Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu satıcısı ve kullanıcılarına yönelik faaliyette; muhtelif miktarda kubar esrar, metamfetamin ve bonk aparatı ele geçirildi. Yakalanan şüpheliler hakkında adli sürecin devam ettiği öğrenildi. - AYDIN