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Kuşadası'nda Uyuşturucu Operasyonu: Bir Şahıs Yakalandı

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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yapılan operasyonda uyuşturucu satıcısı bir şahıs polis tarafından yakalandı. Operasyonda, esrar, metamfetamin ve uyuşturucu haplar ele geçirildi.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yapılan operasyonda uyuşturucu satıcısı bir şahıs polis tarafından yakalandı.

Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, ilçe genelinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında hız kesmeden sürdürdüğü çalışmalar sonucunda, Değirmendere Mahallesi'nde uyuşturucu madde satıldığına dair elde edilen bilgiler üzerine fiziki takibe başlandı. Takibin ardından belirlenen adrese yapılan operasyon kapsamında yapılan aramalarda, 11,95 gram esrar maddesi, 14,03 gram metamfetamin uyuşturucu madde, 4 adet extasy olduğu değerlendirilen uyuşturucu hap, 3 adet Lyrica sentetik hap ele geçirildi. A.A. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alınırken, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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