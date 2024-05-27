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Kuşadası'nda Uyuşturucu Operasyonu: Bir Şahıs Tutuklandı

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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde ele geçirilirken, olayla ilgili gözaltına alınan şahıs tutuklandı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde ele geçirilirken, olayla ilgili gözaltına alınan şahıs tutuklandı.

Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Büro Amirliği ekipleri ile Yunus Ekiplerinin ortak çalışması sonucu, Kadınlar Denizi Mahallesi'nde bir şahıs durduruldu. Yapılan kimlik kontrolünde, şahsın M.N. olduğu belirlendi. Şahsın üzerindeki aramada 25,30 gram metamfetamin ve 1,19 gram esrar ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu maddelere el konuldu. M.N., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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