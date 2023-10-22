Kuşadası'nda Uyuşturucu Operasyonu: Bir Şahıs Tutuklandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan dört şahıstan biri tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası'nda uyuşturucu madde satışı ve kullanımın önlenmesi çalışmaları sonucunda dört şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan çalışmada daralı ağrılı 821,69 gram metamfetamin maddesi, 7,50 gr tütünle karışık esrar, 21 bin 400 TL ve 10 Euro para ele geçirilirken, şahsın yapılan ikamet aramasında da 1 adet hassas terazine el konuldu. Olayla ilgili olarak Z.B. isimli kadın sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanırken, A.G., B.S., T.S. ise serbest bırakıldı. - AYDIN