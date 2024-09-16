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Kuşadası'nda Uyuşturucu Operasyonu: Bir Şahıs Gözaltında

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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda S.K. isimli bir şahıs gözaltına alındı. Yapılan aramalarda çeşitli uyuşturucu maddeler ve ruhsatsız silahlar ele geçirildi.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalanırken, uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ve Yunus Ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında ortak bir operasyona imza attı. Operasyon sonucunda S.K. isimli şahıs gözaltına alındı. Şahsın aracında yapılan aramalarda suç unsurlarının tespit edilmesinin ardından, soruşturma derinleştirildi ve şahsın adreslerinde de aramalar gerçekleştirildi. Yapılan aramalarda 134 adet sentetik uyuşturucu hap, 38 gram esrar maddesi, 2.72 gram metamfetamin uyuşturucu madde, 1 adet 7.65 mm ruhsatsız tabanca, 1 adet şarjör, 1 adet kurusıkı tabanca, 115 adet farklı çaplarda dolu fişek, 15 adet kurusıkı fişek ele geçirildi. Söz konusu maddelere el konulurken, şahıs yasal işlemler için emniyete götürüldü. S.K., işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilmek üzere gözaltına alındı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Uyuşturucu Operasyon Güvenlik Kuşadası 3-sayfa Sağlık Hukuk

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