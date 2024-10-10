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Kuşadası'nda Uyuşturucu Operasyonu: Bir Gözaltı

Kuşadası'nda Uyuşturucu Operasyonu: Bir Gözaltı
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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alınırken, evinde yapılan aramada 384,73 gram esrar ve 1 metre boyunda hint keneviri bulundu.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonda bir şüpheli gözaltına alınırken, yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerinin uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürüttükleri titiz ve kararlı çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Son olarak, Türkmen Mahallesi'nde bir adreste uyuşturucu madde satıldığına dair elde edilen bilgiler doğrultusunda operasyon düzenlendi. Yapılan çalışmalar sonucunda, E.B. isimli şahıs gözaltına alındı.

E.B.'nin Türkmen Mahallesi'nde bulunan ikametinde gerçekleştirilen aramada, gardıropta saklanmış halde 384,73 gram uyuşturucu esrar maddesi, yaklaşık 1 metre boyunda hint keneviri bitkisi,

40 adet kilitli şeffaf poşet ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelere el konulurken, E.B. gerekli yasal işlemler için Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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