Kuşadası'nda Uyuşturucu Operasyonu: Bir Gözaltı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonda bir şüpheli gözaltına alınırken, yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerinin uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürüttükleri titiz ve kararlı çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Son olarak, Türkmen Mahallesi'nde bir adreste uyuşturucu madde satıldığına dair elde edilen bilgiler doğrultusunda operasyon düzenlendi. Yapılan çalışmalar sonucunda, E.B. isimli şahıs gözaltına alındı.

E.B.'nin Türkmen Mahallesi'nde bulunan ikametinde gerçekleştirilen aramada, gardıropta saklanmış halde 384,73 gram uyuşturucu esrar maddesi, yaklaşık 1 metre boyunda hint keneviri bitkisi,

40 adet kilitli şeffaf poşet ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelere el konulurken, E.B. gerekli yasal işlemler için Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. - AYDIN