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Kuşadası'nda Uyuşturucu Operasyonu: Araçta Aparat Bulundu

Kuşadası'nda Uyuşturucu Operasyonu: Araçta Aparat Bulundu
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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde jandarma, uyuşturucu kullanma aparatı ile durdurulan araç sürücüsünün uyuşturucu madde kullandığını tespit etti. Sürücüye 34 bin 746 TL ceza kesildi.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan uygulamada şüphe üzerine durdurulan bir araçtan uyuşturucu kullanma aparatı ele geçilirken, araç sürücüsünün sağlık kurumunda yapılan testinde uyuşturucu madde kullandığı tespit edildi.

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığınca Güzelçamlı Mahallesi'nde asayiş ve trafik ekiplerince gerçekleştirilen yol emniyet ve kontrol faaliyeti esnasında U.T. isimli şüpheli şahsın sürücülüğünü yaptığı araç şüphe üzerine durduruldu. Araç içerisinde yapılan kontrolde, bir adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Araç sürücüsü U.T.'nin sağlık kurumunda yapılan testinde uyuşturucu madde kullandığı tespit edilirken, şüpheli şahsa adli işlem ile birlikte 34 bin 746 TL trafik idari para cezası uygulandı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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