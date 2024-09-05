Üye Girişi
Haberler

Kuşadası'nda Uyuşturucu Operasyonu: 79 Skunk Bitkisi Ele Geçirildi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bir eve düzenlenen baskında 79 adet skunk bitkisi ele geçirildi ve 1 kişi yakalandı. Uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüpheli tutuklandı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde jandarma ekiplerince bir eve düzenlenen baskında 79 adet skunk bitkisi ele geçirildi, 1 kişi yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde yürütülen uyuşturucu ile mücadeleye yönelik çalışmalar hız kesmiyor. Edinilen bilgiye göre Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, İkiçeşmelik Mahallesi'nde M.Ş.A. isimli şüphelinin uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler, şüphelinin adresine baskın düzenledi. Narkotik köpeği ile yapılan aramalarda ikamet ve eklentilerinde 79 adet skunk bitkisi, 770 gram kubar esrar ve 1 adet hırsızlığa konu olan ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli M.Ş.A., işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Uyuşturucu Ticareti Jandarma Kuşadası

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan teğmenlerin kılıçlı ant içme törenine ilk yorum

Kılıçlı ant içme törenine ilk yorum: Ne olduğunu konuşacağım

 Akaryakıtta büyük indirim! Pompaya yansıyacak rakam araç sahiplerine nefes aldıracak

Akaryakıtta büyük indirim

 Afganistan ve Pakistan sınırında çatışma çıktı! Ağır silahları devreye aldılar

2 ülke arasında çatışma çıktı, ağır silahları devreye aldılar
Ali Koç'tan düğünde konuşmasını beğenmeyen Ayça Çağla Altunkaya'ya uyarı: Doğru düzgün konuş

Ali Koç'tan düğünde Çağla'ya uyarı: Doğru düzgün konuş
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
SON DAKİKA DEPREM: 5 Eylül deprem mi oldu? Deprem nerede oldu? Az önce deprem mi oldu? Son depremler! HAMSTER KOMBAT 5 EYLÜL GÜNLÜK ŞİFRE KOMBO KARTLARI Hamster Kombat yeni şifre ne, nasıl kullanılır? Hamster Kombat nedir? Sarıyer Börekçisi olayı nedir? Olay nerede oldu? Pendik'te ne oldu? İşletme çalışanları kadının eşine neden saldırdı? Özata Denizcilik ne zaman işlem görecek? Özata Denizcilik bugün işlem görür mü? Özata Denizcilik'e (OZATD) kaç kişi katıldı? İŞKUR TYP BAŞVURULARI: Okullara temizlik görevlisi alımı 2024 başvuru ne zaman ? Temizlik ve güvenlik görevlisi alımı ne zaman yapılacak? Gönül Dağı ne zaman başlıyor? 7 Eylül Gönül Dağı yeni bölüm var mı? GÖNÜL DAĞI YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE! TRT 1 YAYIN AKIŞI 5 EYLÜL TRT'de hangi diziler var? Bu akşam TRT 1'de hangi maçlar ve programlar var? TRT FREKANS BİLGİLERİ... GALLER- TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ? Galler- Türkiye maçı nereden izlenir? Instagram çöktü mü? Instagram neden açılmıyor? 5 Eylül Perşembe Instagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? KYK BURS BAŞVURUSU: 2024- 25 KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak? KYK burs başvurusu nasıl ve nereden yapılır? Beşiktaş UEFA kadrosu 2024-25! Beşiktaş UEFA kadrosunda kimler var?
title