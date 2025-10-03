Kuşadası'nda Uyuşturucu Operasyonu: 616 Sentetik Hap Ele Geçirildi

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Kuşadası'nda düzenlediği operasyonda, otobüsteki yolcunun bavulundan yüzlerce sentetik hap ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ilçe otogarına uyuşturucu madde getirileceği bilgisine ulaştı. Bilgi üzerine harekete geçen ekipler, belirlenen şahsı otogarda takibe aldı. Yapılan aramada, şüphelinin bavulunda 616 adet Gerica, 167 adet Symra, 115 adet Peragolobin sentetik hap ile 1 adet cep telefonu ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı. - AYDIN