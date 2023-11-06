Kuşadası'nda Uyuşturucu Operasyonu: 6 Şüpheli Yakalandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde şüphe üzerine durdurulan 6 şüpheli, üzerinde uyuşturucu madde ile yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalar sonucunda gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde şüphe üzerine durdurulan 6 şüpheli, üzerinde uyuşturucu madde ile yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu madde kullanan veya satan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre, Kuşadası ilçesinde icra edilen faaliyet esnasında ekipler, şüphelendikleri şahısları durdurdu. Şüphelenilen şahısların üst ve eşyalarında yapılan aramalarında üzerlerinde bir miktar kubar esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan C.Ç., M.G., U.C., T.M.K., O.B. ve E.Ç. isimli 6 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - AYDIN