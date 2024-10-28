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Kuşadası'nda Uyuşturucu Operasyonu: 4 Şüpheli Yakalandı

Kuşadası'nda Uyuşturucu Operasyonu: 4 Şüpheli Yakalandı
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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde durdurulan bir araçta yapılan aramada satışa hazır uyuşturucu madde ele geçirildi. 4 şüphelinin sağlık kontrolü sonrası uyuşturucu madde kullandıkları tespit edildi.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde şüphe üzerine durdurulan araçta satışa hazır halde uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından Güzelçamlı Mahallesi'nde icra edilen yol emniyet ve kontrol faaliyeti esnasında şüphe üzerine durdurulan bir araç içerisinde bulunan A.A isimli şüpheli şahsın üzerinde 10 adet ayrı ayrı satışa hazır alüminyum folyoya sarılı vaziyette bir miktar uyuşturucu madde (esrar) ele geçirildi. Şüpheli ile birlikte araçta bulunan H.İ.K., A.E., M.Y. isimli şüphelilerin sağlık kurumunda yapılan testte uyuşturucu madde kullandıkları tespit edildi. Şüpheli şahıslar hakkında adli sürecin devam ettiği öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Uyuşturucu Politika Kuşadası Güvenlik 3-sayfa Hukuk

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