Kuşadası'nda uyuşturucu operasyonu: 4 kişi tutuklandı - Haberler

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Kuşadası'nda uyuşturucu operasyonu: 4 kişi tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kuşadası'nda uyuşturucu operasyonu: 4 kişi tutuklandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde rutin uygulama yapan Kuşadası polisi çok sayıda uyuşturucu madde, silah ve hassas terazi ele geçirdi.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde rutin uygulama yapan Kuşadası polisi çok sayıda uyuşturucu madde, silah ve hassas terazi ele geçirdi. Adliyeye sevk edilen 5 kişiden 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, operasyonlarına hız kesmeden devam ediyor. Kuştur polis noktasında rutin uygulama yapan Narkotik ekipleri bir aracı durdurarak arama yaptı. Otomobilde bulunan D.Ö., isimli şüphelinin iç çamaşırına gizlediği 19 gram eroin maddesi ele geçirildi. Kontrollerine devam eden ekipler 34 JA plakalı şüpheli bir aracı daha durdurdu. Araçtan indirilen 4 kişinin şüpheli halleri üzerine yapılan detaylı aramada ön yolcu koltuğunda bulunan canlı çiçek saksının içine poşetle saklanmış vaziyette 108 gram kokain uyuşturucu madde ve 1 gram esrar maddesi ile araçta bulunan bir çanta içerisinde 1 adet hassas terazi, 1 adet 7.65 mm çapında ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait 1 adet şarjör ile 6 adet 7.65 mm çapında fişek ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden D.Ö., adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken D.G., E.G., E.D. ve B.T., tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kuşadası Aydın 3. Sayfa Haberler

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