Kuşadası'nda Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde narkotik ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aydın'da narkotik polislerinin uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmaları aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Kuşadası Büro Amirliği görevlileri tarafından yapılan çalışmada S.C. (30) ve Y.Ö. (29) isimli şüpheli şahıslar yakalandı. Şüphelilerin üst aramasında; 9 parça halinde 428.70 gram kokain uyuşturucu madde ile 47 adet sentetik hap ele geçirildi. Gözaltına alınarak emniyete götürülen şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkartıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN