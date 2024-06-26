Kuşadası'nda Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde polis ekipleri tarafından uyuşturucu madde satışı esnasında gerçekleştirilen operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği kent genelinde uyuşturucu madde kullanımı ve satışının önlenmesine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Narkotik ekipleri uyuşturucu tacirlerine nefes aldırmazken, gerçekleştirdikleri başarılı çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Edinilen bilgiye göre, aldıkları bir istihbaratı değerlendiren Kuşadası narkotik ekipleri takibe aldıkları bir şahsı uyuşturucu satıcısı H.M.E. ile M.B.Ü. isimli şüpheliyi alış-veriş esnada suçüstü yakalandı. Şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu madde, 3 bin 800 TL nakit para ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden uyuşturucu kullanıcısı M.B.Ü. ifade sonrası serbest bırakıldı. Uyuşturucu ticareti yapan H.M.E. hakkında ise adli işlem sürüyor. - AYDIN