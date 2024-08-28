Kuşadası'nda Uyuşturucu Operasyonu

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde jandarma tarafından şüphe üzerine durdurulan şahsın üzerinde uyuşturucu madde ele geçirdi.

Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığınca Kuşadası İlçesi Güzelçamlı Mahallesinde icra edilen devriye esnasında U.İ.T isimli şüpheli şahsın devriye personelini görünce panikleyerek tutarsız davranışlar sergilemesi ve bulunduğu yerden uzaklaşmaya çalıştığının görülmesi üzerine, şahıs durdurularak, üzerinde arama yapıldı. Yapılan aramada şahsın üzerinde bir miktar metamfetamin, kubar esrar, sentetik uyuşturucu hap,3 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Şüpheli şahsın sağlık kuruluşunda yapılan idrar/kan testinde uyuşturucu madde kullandığı tespit edildi. Şüpheli hakkında adli sürecin devam ettiği öğrenildi. - AYDIN